Совет печати Азербайджана обратился к мировому сообществу в связи с нападками армянского лобби на газету La Repubblica

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана обратился к международной общественности в связи с нападками армянского лобби на журналиста итальянской газеты La Repubblica, сообщили в пятницу Trend в Совете.

Как отмечается в обращении, армянское лобби и диаспорские организации продолжают оказывать давление на зарубежные СМИ, объективно освещающие ситуацию по нагорно-карабахскому конфликту. Подобно тому, как это произошло в случаях с французским телеканалом TF1 и американской газетой New York Times, мишенью для армянского лобби стала и итальянская газета La Repubblica. Сотрудник газеты Пьетро Дель Ре подвергается оскорбительным нападкам армянского лобби.

Заявляя, что это является беспрецедентным оскорблением принципов свободы слова и самовыражения, Совет печати Азербайджана призывает ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и ведущие международные журналистские ассоциации помочь положить конец давлению на сотрудника итальянской газеты.

В обращении подчеркивается, что международная общественность должна продемонстрировать твердую позицию в ответ на подобные действия армянского лобби, которое отвергает демократические принципы и угрожает тем, кто их придерживается.

Международное сообщество должно увидеть эту реальность, и задуматься, пока не поздно, о болезненных последствиях безнаказанности подобных действий армянского лобби, говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)