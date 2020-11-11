Казахстан высоко оценивает заявление о прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - ​​Казахстан высоко оценивает заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении МИД Казахстана.

Согласно сообщению, достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

«Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей», - отметили в МИД.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях. В соответствии с договоренностью, Кельбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, Агдамский район - до 20 ноября, Лачинский район - до 1 декабря 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)