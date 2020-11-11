Турция разместится в Нагорном Карабахе в рамках того понятия, на основании которого это делает Россия - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Наша наблюдательная и мониторинговая миссия расположится в Нагорном Карабахе в рамках понятий, на основании которых там размещается Россия.

Как передает в среду Trend, об этом, отвечая на вопросы журналистов, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что в настоящее время в связи с этим ведутся переговоры.

"В настоящее время Россия начала развертывание в определенных пунктах. Переговоры продолжаются между нашими министрами иностранных дел, а также намечается визит делегации из России, с которой также будут проведены переговоры", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)