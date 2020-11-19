Джыдыр дюзю - место, где в пьяном угаре водил хороводы Пашинян (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие поделились новыми кадрами с Джыдыр дюзю в Шуше, сообщает в четверг Trend.

Азербайджанская армия полностью контролирует Джыдыр дюзю, обеспечена полная безопасность территории.

В видео, которым поделились азербайджанские военнослужащие, они говорят, что "это место, где в прошлом году водил хороводы Пашинян".

Напомним, что ранее Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу сказал: "Премьер-министр Армении танцует в Шуше, на Джыдыр дюзю, считает, что мы смиримся с этим?! Он ошибается! Мы никогда не смиримся с этим... Нагорный Карабах - наш, наша земля, мы должны вернуться туда, мы возвращаемся и вернемся!".

Отметим, что легендарная Джыдыр дюзю в Шуше с ее неповторимой и уникальной природой находится на краю головокружительной пропасти Дашалты и известной крутой лестницы «гырх пиллекян» (сорок ступеней), ведущей к реке Дашалты. Джыдыр дюзю называют «полем скачек», где соревновались знаменитые карабахские скакуны. Соревнования на этом поле устраивали на протяжении многих столетий, здесь можно было увидеть лучших карабахских скакунов, что привлекало не только местных жителей, но и зарубежных путешественников.

Представляем видеокадры, снятые азербайджанскими военнослужащими.

(Текст: Кямаля Сеидова)