Азербайджан победил сепаратизм на Южном Кавказе - Али Гусейнли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередной выпуск авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" посвящен значению и итогам исторической победы Азербайджана в Отечественной войне в Нагорном-Карабахе.

В передаче принял участие председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Trend представляет полную видеоверсию этого выпуска.

(Редактор: Наталья Кочнева)