Уточняется число вынужденных переселенцев из Агдама (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть Агдамского района приступила к установлению числа семей вынужденных переселенцев из этого района.

Об этом сообщили Trend в ИВ района.

Было отмечено, что собирается информация о том, на каких территориях поселены семьи вынужденных переселенцев: "Проводятся уточнения в связи с тем, какие семьи обеспечены жильем. Кроме того, устанавливается список домов и объектов, пострадавших в результате военных провокаций вооруженных сил Армении с 27 сентября по 10 ноября, а также ущерб, нанесенный району".

Касательно работ, которые будут проведены на освобожденных от армянской оккупации территориях, в ИВ сообщили, что эти территории сейчас расчищаются от мин под контролем азербайджанских вооруженных сил: "После полного завершения этих работ на этих территориях начнутся созидательные работы".



(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)