ЮНЕСКО примет участие в защите культурного и религиозного наследия Карабаха

Нагорно-карабахский конфликт 25 ноября 2020 14:34 (UTC+04:00)
ЮНЕСКО примет участие в защите культурного и религиозного наследия Карабаха

БАКУ/Trend/ - ЮНЕСКО примет участие в охране культурного и религиозного наследия Карабаха, сообщили Trend в организации.

«В настоящее время мы работаем над организацией оценочной миссии экспертов ЮНЕСКО в этот регион», - заявили в ЮНЕСКО.

«18 ноября генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле приняла в Организации представителей Армении и Азербайджана. Генеральный директор напомнила заявления, сделанные Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, который приветствовал соглашение о полном прекращении огня и боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг него», - отметили в организации.

Отметим, что первый заместитель министра культуры Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Анар Керимов обратился к гендиректорам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

В обращении было доведено до внимания, что на территориях Азербайджана, которые были под оккупацией вооруженных сил Армении в течение почти 30 лет и недавно освобождены Азербайджаном, проведен предварительный мониторинг для определения ущерба, нанесенного культурному наследию.

В обращении были отмечены итоги предварительного мониторинга ущерба, нанесенного историческим, культурным и религиозным памятникам Азербайджана на территориях, которые находились под армянской оккупацией.

Было подчеркнуто, что уничтожение исторического и культурного наследия является грубым нарушением требований соответствующих международных конвенций и преступлением против человечности.

"Развитие исторически существовавшего в Азербайджане мультикультурального и толерантного общества сегодня является одним из основных направлений государственной политики страны. Сегодня представители разных народов и религий мирно живут бок о бок в нашей стране и вносят свой вклад в общий прогресс Азербайджана. Наряду с многочисленной мусульманской общиной, христианские и еврейские религиозные общины также являются активной частью нашего общества, а памятники и места поклонения, принадлежащие этим религиям, охраняются, ремонтируются и реставрируются азербайджанским государством", - подчеркнуто в обращении.

В завершение было отмечено, что результаты текущего мониторинга на освобожденных территориях будут регулярно представляться руководителям обеих организаций.

(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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