ОБСЕ может сыграть роль в постконфликтном восстановлении в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Основа для переговоров по урегулированию карабахского конфликта и контекст, в котором работает Офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ (PRCiO), существенно изменились, и еще предстоит определить, прежде всего, со сторонами конфликта, как ОБСЕ и PRCiO могут наилучшим образом продолжить свою работу, сказали Trend в пятницу в ОБСЕ.

В организации отметили, что размещение российских миротворцев и создание Совместного российско-турецкого центра по наблюдению за соблюдению прекращения огня обеспечат военную безопасность, подкрепленную деятельностью по мониторингу прекращения огня.

«ОБСЕ как организация по обеспечению безопасности может сыграть роль в переходе от режима прекращения огня и управления кризисом к полноценному мирному соглашению и постконфликтному восстановлению. PRCiO готов противостоять этим новым вызовам, трансформируя и расширяя деятельность по мере необходимости, с согласия сторон и под руководством председательства ОБСЕ и сопредседателей Минской группы. PRCiO готов предоставить «добрые услуги» всем заинтересованным сторонам, поддерживая открытые каналы связи; помогать в переходе от политических соглашений к конкретным действиям, проводить последующие мероприятия и обеспечить отчетность; продолжать оставаться «глазами и ушами» ОБСЕ на местах, обеспечивая международную объективность и нейтралитет в этом процессе; поддержать разработку и реализацию согласованных мер по укреплению доверия, например, в сферах транспорта и связи, экономических вопросов или совместного использования водных ресурсов и контактов между людьми.

Усилия сопредседателей и ОБСЕ в целом продолжаются и PRCiO всячески поддерживает эти усилия», - сказали в организации.

(Автор: Ляман Зейналова)

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