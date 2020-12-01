Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с использованием Арменией террористов и наемников

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила обращение международным организациям по поводу политики военно-политического руководства Армении по этнической чистки и незаконному заселению ранее оккупированных территорий Азербайджана, а также военных преступлений, совершенных с привлечением к боевым действиям террористических группировок и наемников.

Как сообщает во вторник Trend, в обращении подчеркивается, что для того, чтобы искусственно увеличить население на оккупированных территориях Азербайджана и тем самым изменить демографическую ситуацию на этих территориях в свою пользу Армения переселила на них этнических армян из Ливана, Сирии, Ирака и других стран, тем самым осуществив политику незаконного заселения.

Также сообщается, что такой деятельностью Армения грубейшим образом нарушила международные нормы и принципы, в том числе Женевские конвенции от 1949 года и дополнительные протоколы к ним, Гаагские конвенции, взятые на международном уровне другие обязательства, а также требования внутреннего законодательства. Несмотря на политический маневр Армении, то есть ратификацию 27 октября 2020 года Международной конвенции ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, которая была ратифицирована азербайджанской стороной в 1997 году, завербовав наемников и обеспечив их участие в военных действиях, эта страна проявила неуважение и пренебрежительное отношение к требованиям вышеупомянутой Конвенции. Наряду с этим, в обращении были представлены факты по привлечению и участию в боевых действиях с армянской стороны террористических группировок и наемников.

Омбудсмен призвала международные организации провести расследование в связи с политикой этнической чистки и незаконного заселения армянской стороной территорий Азербайджана, а также по фактам грубейшего нарушения норм и принципов международного права привлечением к боевым действиям террористических группировок и наемников, принять против этих преступных деяний меры, предусматривающие международную правовую ответственность.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)