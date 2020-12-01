Анар Керимов дал интервью "France 24"

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов дал интервью информационному агентству France 24, передает во вторник Trend.

Он отметил, что репутация Азербайджана как мультикультурного государства не должна подвергаться сомнению и объекты христианского культурного наследия в Нагорном Карабахе, несомненно, будут сохранены.

После более чем месяца военных действий с целью освобождения своих территорий от армянской оккупации Азербайджан принудил Армению к подписанию документа о капитуляции. С совместным заявлением по этому поводу выступили Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России. Договоренность о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта вступила в силу в 00:00 мск 10 ноября 2020 года.

27 сентября вооруженные силы Армении начали широкомасштабное военное наступление на позиции азербайджанской армии на линии фронта с применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. Азербайджан ответил контрнаступлением по всему фронту. Еще в июле 2020 года вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Товузского района Азербайджана. В результате ответных действий Азербайджана действия армянских ВС были подавлены. Бои продолжались и в последующие дни.

Конфликт между двумя странами Южного Кавказа начался в 1988 году, когда Армения предъявила территориальные претензии к Азербайджану. Вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. За соглашением о прекращении огня 1994 года последовали мирные переговоры, которые никаких результатов не принесли.