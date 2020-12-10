В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах
ООН сохраняет намерение направить свою миссию в Нагорный Карабах и призывает все стороны к сотрудничеству для ее скорейшего прибытия в регион. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС, передает Trend.
Ранее в ООН сообщали, что миссия по оценке нужд жителей региона должна прибыть в Нагорный Карабах в начале декабря, однако пока этого не произошло. "Я бы не сказал, что есть какие-то препятствия, - отметил Дюжаррик. - Детали все еще прорабатываются".
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