Армянские ВС применяли разрушительное оружие для атак по населенным пункам Азербайджана - Human Rights Watch

Нагорно-карабахский конфликт 11 декабря 2020 14:25 (UTC+04:00)
Армянские ВС применяли разрушительное оружие для атак по населенным пункам Азербайджана - Human Rights Watch

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы нанесли ряд неизбирательных ракетных ударов по Азербайджану в период боевых действий с сентября по ноябрь 2020 года, говорится в сообщении Human Rights Watch (HRW), передает Trend в пятницу со ссылкой на организацию.

В ходе расследований на местах в Азербайджане в HRW задокументировали 11 инцидентов, во время которых армянские вооруженные силы использовали баллистические ракеты, артиллерийские ракеты и крупнокалиберные артиллерийские снаряды, поражавшие населенные районы в результате очевидных неизбирательных атак.

«Армянские силы неоднократно запускали ракеты и тяжелую артиллерию по населенным городам и деревням в нарушение принятых правил ведения войны, - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Он отметил, что снова и снова в течение шестинедельной войны этими атаками уничтожались жизни и дома мирных жителей, и это должно быть расследовано.

HRW расследовала ракетные и артиллерийские удары армянских ВС по городам, поселкам и селам в Агдаме, Барде, Физули, Гяндже, Геранбое, Нафталане и Тертере в Азербайджане.

В отчете на основе личных интервью с 53 свидетелями атак и 12 телефонных интервью, новостных сообщений и правительственных данных рассматриваются 18 из этих атак, в результате которых погибли 40 мирных жителей и десятки получили ранения.

В HRW также изучили спутниковые снимки, связанные с 10 из 17 атак, фотографии и видео, размещенные в социальных сетях с мест 9 атак, которые подтвердили время и дату атак, а также масштабы разрушений.

«Армянские силы стреляли из очень разрушительного и неточного оружия по городам, поселкам и селам Азербайджана», - сказал Уильямсон.

Он добавил, что ответственность за эти и другие очевидные нарушения законов войны имеет решающее значение.

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