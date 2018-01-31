Глава МИД Азербайджана встретился с туркменским коллегой (ФОТО)

31 января 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Туркменистан встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, говорится в среду в сообщении МИД Азербайджана.

Министры позитивно оценили нынешний уровень исторически сложившихся традиций дружбы и братских связей между двумя народами и выразили уверенность, что эти отношения будут по-прежнему основываться на партнерских отношениях между Азербайджаном и Туркменистаном.

Была подчеркнута важность политического диалога на уровне глав государств, взаимных визитов, а также консультаций между министерствами в развитии связей между двумя странами.

Министры отметили, что после подписания Декларации о стратегическом партнерстве в рамках официального визита в 2017 году президента Туркменистана в Азербайджан отношения между двумя странами поднялись на качественно новый уровень.

Азербайджан и Туркменистан вместе с другими прикаспийскими странами подчеркнули важность дружбы, сотрудничества и взаимопонимания в регионе.

Министры обсудили вопросы развития двусторонней правовой базы и сотрудничества в рамках международных организаций.

В состав азербайджанской делегации вошли представители государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Была подчеркнута важность встреч, организованных министерством железных дорог Туркменистана, Государственной службой морского и речного транспорта и газовой организацией "Небит" с точки зрения развития сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Мамедъяров отметил, что с запуском железной дороги Баку-Тбилиси-Карс открываются новые возможности в области транспорта для стран региона, в том числе и для Туркменистана.

На встрече стороны обменялись мнениями о возможностях по укреплению сотрудничества между двумя странами в экономической, гуманитарной, туристической и других областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны также выразили удовлетворение развитием трехстороннего сотрудничества в формате Азербайджан-Туркменистан-Турция и реализацией совместных проектов, стимулирующих региональное сотрудничество в данном формате. В этой связи состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов, обсуждавшихся на трехсторонней встрече в Баку 18-19 июля 2017 года и закрепленных в Бакинской декларации.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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