Президент Ильхам Алиев повысил специальные стипендии для молодых талантов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о повышении суммы специальной стипендии молодым талантам и внесении изменений в распоряжение Президента «Об учреждении специальных стипендий для молодых талантов» от 13 сентября 1997 года.

В распоряжении говорится, что с 1 марта 2018 года повышена сумма специальной ежемесячной стипендии для молодых талантов, чьи имена занесены в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана, и установлена в размере 400 манатов.

В первой части распоряжения Президента «Об учреждении специальных стипендий для молодых талантов» от 13 сентября 1997 года цифра «300» заменяется цифрой «400».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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