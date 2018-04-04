Эксперты Командования сухопутных войск США в Европе проводят семинар в Баку

БАКУ /Trend/ - Эксперты Командования cухопутных войск США в Европе (USAREUR) проводят в Баку семинар на тему «Процесс принятия военного решения в ходе миротворческих операций", говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В ходе мероприятия эксперты USAREUR проведут презентации в связи с процессом принятия военного решения в соответствии с миротворческой средой и другим темам.

На семинаре, который продлится до пятого апреля, участвуют военнослужащие азербайджанской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова )

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