Президент Ильхам Алиев: Все предпринимаемые Азербайджаном шаги, инициативы в регионе нацелены на обеспечение интересов страны и в то же время на изоляцию страны-оккупанта

9 апреля 2018 21:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все предпринимаемые Азербайджаном шаги, инициативы в регионе нацелены на обеспечение интересов страны, развитие экономики Азербайджана и в то же время на изоляцию страны-оккупанта.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум превратился в важнейшую платформу для решения значимых вопросов глобальной повестки дня
Политика 15 марта 10:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится одной из стран мира, которые принимают престижные международные, европейские спортивные и футбольные соревнования
Политика 9 февраля 20:28
Александр Шаровский награжден орденом "Шараф"
Политика 9 февраля 18:20
Президент Азербайджана встретился с главой компании LUKOIL (ФОТО)
Политика 22 января 21:37
Президент Ильхам Алиев удостоил Ахада Алиева индивидуальной пенсии
Политика 18 декабря 2017 17:36
Главный исполнительный директор BP Роберт Дадли награжден орденом "Достлуг" (ФОТО)
Экономика 14 сентября 2017 15:28
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета начальников штабов ВС США
Политика 16 февраля 2017 10:57
Президент Азербайджана принял председателя правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей
Политика 1 февраля 2017 10:30
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с командующим по транспорту США
Политика 16 декабря 2016 15:26
Президент Ильхам Алиев: В банковском секторе должны быть проведены очень серьезные реформы
Экономика 7 октября 2016 22:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дмитрия Медведева с победой партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму
Политика 19 сентября 2016 14:07
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в будущем значительно расширит возможности экспорта газа
Политика 30 августа 2016 11:10
Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу
Политика 18 августа 2016 19:18
Выделены средства на восстановление моста, соединяющего Шамкирский и Товузский районы
Политика 18 августа 2016 18:35
Выделены средства на восстановление моста через реку Киш в Шекинском районе
Политика 17 августа 2016 19:01
Выделены средства на строительство автодороги Локбатан-Гобу
Политика 30 июля 2016 18:21
Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественном обеде в рамках Саммита НАТО
Политика 9 июля 2016 01:20
Президент Ильхам Алиев: В основе всех успехов лежит единство граждан Азербайджана
Политика 17 июня 2016 21:52