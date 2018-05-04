Награждены победители конкурса «Лучшая презентация», организованного в связи с 95-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в пятницу прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшая презентация», организованного в связи с 95-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие началось с исполнения хором Гимназии искусств Государственного гимна Азербайджана.

Министр образования Джейхун Байрамов рассказал об исключительных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева во всестороннем развитии государства в различные периоды его руководства и признании в мировом масштабе.

Подчеркнув, что образовательная политика, основа которой была заложена великим лидером, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, министр акцентировал внимание на успехах в социально-экономическом, интеллектуально-духовном подъеме страны.

Министр отметил, что конкурс «Лучшая презентация», проведенный среди учащихся общеобразовательных школ, имеет большое значение с точки зрения изучения молодым поколением богатого наследия, широкомасштабной деятельности и философии государственности гениального политика и выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, поздравил победителей конкурса с успехом.

Выступая на мероприятии, вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов отметил, что в Азербайджане стало прекрасной традицией проводить мероприятия, связанные с именем Гейдара Алиева. Прежде всего, это показатель глубокого уважения людей к светлой памяти Гейдара Алиева.

Вице-премьер сказал, что о традициях государственности в стране также говорит то, что чтят людей, которые служили созданию государстваю

«Молодежь, которая участвует в этом конкурсе, в первую очередь глубоко изучает наследие Гейдара Алиева. Полагаю, что идеи Гейдара Алиева станут маяком в их жизни, внесут вклад в то, чтобы они заняли в жизни четкую позицию. Другое значение проведения этого конкурса в том, что оно формирует политическое мышление участников. В этом смысле считаю, что, с одной стороны, конкурс демонстрирует большое уважение к Гейдару Алиеву, его памяти, а, с другой стороны, очень серьезно влияет на формирование общественного мышления учащихся», - сказал Али Ахмедов.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров сказал, что своими проектами и деятельностью Фонд сумел завоевать уважение и доверие народа. Кроме того, своей гуманитарной деятельностью завоевал уважение международной общественности, что играет незаменимую роль в том, чтобы Фонд достойно представлял Азербайджан миру. "В то же время успехи реализуемых нами проектов возможны благодаря большой поддержке и активному участию именно вас, молодежи", - сказал Анар Алакбаров.

Анар Алакбаров добавил, что до настоящего времени Фонд Гейдара Алиева осуществил много проектов, уже стало традицией проведение Фондом мероприятий международного значения.

"Наша основная цель – продолжать политику Гейдара Алиева и доносить и прививать ее молодому поколению. Будущее нашей страны в надежных руках. Дорогие ученики, сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы вы росли всесторонне развитыми гражданами», - сказал Анар Алакбаров.

Государство создало все необходимые условия для воспитания молодежи, сказал, выступая на мероприятии, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

По его словам, министерство вносит свой вклад в воспитание молодежи, с этой целью осуществляются совместные с министерством образования проекты.

«Верю, что в будущем среди вас будут ученые, которые внесут вклад в науку и образование. Нельзя забывать, что у каждого из вас своя роль в развитии государства», - сказал Рамин Гулузаде.

Министр добавил, что конкурс «Лучшая презентация» играет особую роль в формировании у учащихся традиций государственности, в развитии этих традиций.

В эти дни, сказал Рамин Гулузаде, проводятся различные мероприятия в связи с 95-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева, и подчеркнул, что Гейдар Алиев всю свою жизнь посвятил государству и народу.

«Благодаря своим лидерским качествам он превратил разваливающуюся страну в мощное государство. А сегодня страну развивает продолжатель политики великого лидера Президент Ильхам Алиев», - сказал министр.

Председатель Республиканского комитета союза свободных профсоюзов работников образования Азербайджана Саттар Мехбалыев рассказал о реформах, проводимых в последние годы в сфере образования.

Он также отметил, что такие конкурсы серьезно влияют на формирование учащихся как граждан. «Проведение таких конкурсов очень важно с точки зрения пропаганды наследия великого лидера среди учеников», - сказал Саттар Мехбалыев.

Отметим, что по итогам конкурса «Лучшая презентация» восемь человек были удостоены диплома первой степени, 14 человек – второй степени и 18 человек - третьей степени, 25 человек были награждены похвальными грамотами. Победителям конкурса также были вручены ценные подарки.

Конкурс, проведенный среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных школ, был организован министерством образования, Фондом Гейдара Алиева, партией «Ени Азербайджан», министерством транспорта, связи и высоких технологий и Республиканским комитетом союза свободных профсоюзов работников образования Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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