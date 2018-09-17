Привлеченные к учениям войска Азербайджана занимают районы сосредоточения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану проведения широкомасштабных учений азербайджанской армии, управление войсками, поднятыми по тревоге, и их передвижение осуществляется скрытно и оперативно в соответствии с высоким требованием по их организации, говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

В ходе продолжающихся учений войска занимают районы сосредоточения и создаются группировки. На командных пунктах управления войсками организована боевая работа.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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