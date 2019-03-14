Бойко Борисов: Болгария рассчитывает провести в Баку переговоры по получению дополнительных объемов газа

БАКУ /Trend/ - Болгария рассчитывает провести в Баку переговоры по получению дополнительных объемов газа для Балканского газового хаба.

Об этом сказал в четверг Премьер министр Болгарии Бойко Борисов на VII Глобальном Бакинском форуме, проходящем под лозунгом "Новая внешняя политика мира".

Борисов отметил важность диверсификации источников за счёт азербайджанского и российского газа.

Говоря об отношениях с Азербайджаном, Борисов отметил, что они прекрасные. Президент Болгарии и выразил благодарность Президенту Азербайджана и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за помощь в реставрации архитектурно-музейного заповедника "Трапезица" в Болгарии, включая средневековые церкви.

"Мусульманская страна выделила средства для восстановления европейских церквей. Это демонстрация того, как мы можем дружить со странами, чья религия отличается от нашей", - сказал Борисов.

Премьер Болгарии также отметил, что его страна не конфликтует, с кем бы то ни было и имеет чудесные отношения со своими соседями.

"Наша политика основывается на принципах добрососедства, уважения к другим культурам и религиям", - добавил Борисов.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В мероприятии примут участие 450 человек из более чем 70 стран мира. Темой VII Глобального Бакинского форума станет «Новая внешняя политика мира».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль больших сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме нынешних и бывших глав государств и правительств, известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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