Президент Ильхам Алиев позвонил начавшему деятельность на посту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

20 марта 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду позвонил Касым-Жомарту Токаеву, начавшему деятельность на посту Президента Казахстана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю начала деятельности на посту Президента, пожелал ему успехов в деятельности на пути развития Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств с удовлетворением отметили успешное развитие дружественных отношений между нашими странами во всех сферах, выразили уверенность в том, что наши связи и впредь будут развиваться и укрепляться.

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