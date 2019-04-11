Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Мингячевира

11 апреля 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир, из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, ОАО «Азерсу» будет выделено семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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