Президент Азербайджана: В рамках пятилетней программы будут осуществлены все проекты, которые сегодня еще не удалось реализовать (версия 2)

1 мая 2019 18:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В рамках очередной пятилетней программы – Государственной программы социально-экономического развития регионов будут осуществлены все проекты, которые сегодня еще не удалось реализовать.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В целом, могу сказать, что в настоящее время мы работаем над новой стратегией развития нашей экономики, этот процесс начался. К этому процессу будут привлечены ведущие международные специалисты, ученые, чтобы наша новая стратегия развития была успешной и привела к прекрасным результатам. Проделанная до сих пор работа создала прекрасную основу для этого. Мы реализовали основные инфраструктурные проекты", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в рамках очередной пятилетней программы – Государственной программы социально-экономического развития регионов будут осуществлены все проекты, которые сегодня еще не удалось реализовать.

"Это – прочная основа. Мы должны построить и строим на этой основе новую модель экономического развития. У нас есть и опыт, и воля. Могу сказать, что ведущие международные финансовые структуры поддерживают нашу политику. Мои многочисленные встречи с руководителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и других влиятельных финансовых структур показывают, что эти структуры оказывают огромную поддержку проводимым реформам. Они со своей стороны хотят и дальше оказывать поддержку, вместе с нами выполнять эту работу. Мы тоже хотим этого, и их опыт, работающие в данных структурах специалисты, конечно же, будут привлечены к этой работе. Таким образом, мы должны успешно завершить реализацию нынешних дорожных карт, разработать и представить новую программу, охватывающую 2021-2025 годы", - сказал Президент Азербайджана.

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