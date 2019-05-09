Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины Победы над фашизмом (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:52)

БАКУ /Trend/ - В Баку девятого мая состоялось торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, почтил память отважного полководца, проявившего невероятную доблесть во Второй мировой войне.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с ветеранами Великой Отечественной войны.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с членами семьи участника Второй мировой войны, партизана, одного из видных представителей Голландского движения сопротивления, Национального героя Нидерландов - азербайджанца Мамеда Мамедова, и мэром города Оистервижк Хансом Янсеном.

Затем глава государства с супругой встретились с членами семьи, близкими родственниками дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с Днем Победы.

В церемонии участвовали премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.