Азербайджан приветствует решение французского суда об отмене незаконного "соглашения" - МИД

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует решение административного суда Серджи-Понтуаз от 29 мая этого года об отмене "соглашения" от 22 октября 2018 года, подписанного между французским городом Арнувил и одним из административных регионов оккупированного Хаджавендского района Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В сообщении говорится, что военная оккупация территорий Азербайджана, препятствование возвращению в свои дома насильственно выселенных сотни тысяч людей, осуществление незаконной экономической и другой деятельности на оккупированных территориях являются не только серьезной угрозой устойчивому миру и безопасности в регионе, но нарушением принципов международного права.

"Армяне, проживающие во Франции,а так же в других частях мира, должны понимать, что будущее развитие региона, в первую очередь же Армении, зависит именно от установления нормальных добрососедских отношений, прекращения захватнической политики и проявления уважения к фундаментальным принципам международного права", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В МИД также заявляют, что лишь решение нагорно-карабахского конфликта и обеспечение между двумя странами устойчивого мира на основе принципов суверенитета и уважения к территориальной целостности в рамках международно признанных границ могут стать гарантом независимого и устойчивого развития Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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