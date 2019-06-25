БАКУ /Trend/ - 25 июня завершился официальный визит в Азербайджан премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Как сообщает во вторник Тренд, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Черногории был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Черногории Душко Марковича в аэропорту провожали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов и другие официальные лица.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)

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