Завершился официальный визит в Азербайджан премьер-министра Черногории Душко Марковича

25 июня 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 25 июня завершился официальный визит в Азербайджан премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Как сообщает во вторник Тренд, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Черногории был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Черногории Душко Марковича в аэропорту провожали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов и другие официальные лица.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Черногорией
Экономика 16:46
Черногория приглашает Азербайджан участвовать в тендере по управлению двумя аэропортами
Экономика 16:40
Черногория намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма
Экономика 16:02
Азербайджан значительно увеличит инвестиции в курортный бизнес Черногории - премьер-министр
Экономика 14:52
Азербайджан планирует расширить сеть торговых домов в Европе - министр
Экономика 13:34
Черногория приглашает азербайджанский бизнес инвестировать в приоритетные сферы - премьер-министр
Экономика 13:00
Лента новостей
Эксперт о причинах снижения спроса и потребления на цементном рынке Азербайджана
Бизнес 18:43
Исполнительная власть Баку: вход на пляжи и прибрежную зону бесплатный
Общество 18:10
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 18:05
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы
Россия 18:00
Ашхабад и Бухарест договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 17:58
На страницах Президента Ильхама Алиева в Facebook и Instagram размещен видеоролик, посвященный Дню Вооруженных сил
Политика 17:55
Гасым Халилов примет участие в российском телешоу талантов "Голос. 60+"
Культура 17:55
Покупка иностранной валюты в Казахстане превысила $740 млн
Финансы 17:54
Узбекские авиалинии закупают 2 радиостанции
Тендеры 17:49