В Азербайджане увеличилось число Президентской премии для молодежи (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ № 934 от 2 июля 2013-го года "Об учреждении Президентской премии для молодежи".

Согласно указу, в преамбуле и первой части указа №934 от 2 июля 2013-го года «Об учреждении Президентской премии для молодежи» слова «и общественная деятельность» должны быть заменены на « молодежная политика и работа с молодежью, общественная и социально-ориентированная деятельность, инновационная и предпринимательская деятельность»; в первой части слово «шесть» должно быть заменено на «десять»

Второй частью настоящего указа утверждено «Положение о Президентской премии молодежи» в новой редакции.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить, и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим указом;

в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим указом и проинформировать Президента Азербайджана;

проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа

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