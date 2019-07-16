По поручению Верховного главнокомандующего в Азербайджане проверяются воинские части (ФОТО)

16 июля 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева проверяется боеспособность воинских частей азербайджанской армии, состояние вооружения и военной техники, а также уровень их боеготовности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сегодня руководство министерства обороны, посетив одну из воинских частей, возложило цветы у бюста Гейдара Алиева, установленного там и почтило память общенационального лидера.

Затем министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил боевую готовность и морально-психологическое состояние личного состава воинской части, ознакомился с социально-бытовыми условиями и довел до сведения должностных лиц предстоящие задачи.

Министр обороны осмотрел здание штаба, места хранения боевой техники, склады оружия и боеприпасов, парк автомобильной техники, медпункт, солдатскую казарму, столовую, банно-прачечный комплекс, другие административные и служебные объекты, а также дал командованию соответствующие указания по повышению боеготовности войск и эффективной эксплуатацией вооружений.

В заключение руководство министерства обороны разделило трапезу с с личным составом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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