В правящей партии "Ени Азербайджан" проведено совещание (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" проведено совещание с участием первых председателей Сураханской, Сабунчинской и Пираллахинской районных организаций партии.

Как сообщает в пятницу Trend, выступивший на совещании вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов сказал, что в результате политики Ильхама Алиева Азербайджан успешно развивается, в направлении улучшения уровня жизни граждан предпринимаются значительные шаги. Он довел до внимания, что в начале года главой государства были проведены важные социальные реформы и в результате этого в нашей стране значительно увеличились зарплаты, пенсии и социальные пособия.

Вице-премьер отметил, что реформы, осуществленные в социально-экономической, а также других сферах, реализуются в результате увеличения возможностей азербайджанского правительства. По его словам, в рамках функций, осуществляемых каждым государством, две обязанности имеют фундаментальный смысл и значение. Одной из них является обеспечение безопасности, вторая – улучшение благосостояния людей. Радует тот факт, что в Азербайджане сохраняется верность идеям великого лидера Гейдара Алиева, благополучие, безопасность. Сегодня Азербайджан является одним из самых стабильных стран мира. В текущей ситуации стабильность в Азербайджане на фоне кровавых столкновений, стихий, войн, происходящих во многих странах мира, является большим достоянием для жизни людей. Это достояние является одним из самых больших даров политики Гейдара Алиева. Азербайджану. И Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту линию, стратегию, сказал Ахмедов.

Он сообщил, что стабильность, спокойствие являются незаменимыми условиями безопасного проживания людей. Потому что, если не будет безопасности, стабильности, не стоит говорить о каких либо экономических реформах, успехах.

“Считаю, что граждане Азербайджана могут считать себя довольными и счастливыми, что являются гражданами стабильной страны. За счет всего этого Азербайджан успешно развивается. Развиваются все сферы нашей жизни. Азербайджан модернизируется, обновляется, все регионы стремительно развиваются, созданы все условия для хорошей жизни людей . За эти года Азербайджан в корне изменился», - сказал вице-премьер.

Заместитель председателя ПЕА также подчеркнул, что члены партии должны активно продолжать пропаганду достижений Азербайджана среди общественности. Потому что, круги не желающие развития и усиления независимого Азербайджана, в том числе радикальная оппозиция посредством социальных сетей проводят кампанию очернения против нашей страны. Истинные намерения этих кругов должны быть разоблачены в азербайджанском обществе.

Отметив, что в этом году в Азербайджане пройдут муниципальные выборы, Али Ахмедов высказал мнения по поводу подготовки партии к ним. Он отметил, что партия «Ени Азербайджан» обладает большой силой и высоким авторитетом в обществе, а также, что политику партии поддерживает народ.

Вице-премьер дал участникам совещания рекомендации и поручения, связанные с внутрипартийной жизнью.

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