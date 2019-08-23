Информация о переброске израильских дронов в Азербайджан для атак США на Ирак и Иран является ложной - минобороны

23 августа 2019 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Информация, распространенная в некоторых зарубежных интернет-ресурсах о том, что США транспортирует израильские дроны в Азербайджан для атаки на Ирак и Иран совершенно безосновательна, ложна и носит характер дезинформации.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны.

Отметим, что в ряде зарубежных СМИ была распространена информация с заголовком "США транспортирует израильские дроны в Азербайджан для атак на Ирак".

Согласно информации, командир иракской группировки Хашд аль-Шааби (силы народной мобилизации) Абу Мехди Аль-Мохандис обвинил США в транспортировке израильских дронов в Азербайджан для атак на Ирак и Иран.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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