В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)

23 сентября 2019 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения «Кавказский Орел - 2019», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания.

В учениях, которые продлятся до первого октября, в качестве наблюдателей примут участие пакистанские военнослужащие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
  • В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
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