В парламенте Азербайджана поднят вопрос о недостаточном соблюдении запрета на курение в закрытых помещениях

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Муса Гулиев поднял вопрос о недостаточном соблюдении требований закона «Об ограничении использования табачной продукции», сообщает в понедельник Trend .

Он отметил, что закон запрещает курение в закрытых помещениях, однако этот запрет соблюдается не в полной мере.

Гулиев добавил, что это должно быть доведено до внимания соответствующих структур, чтобы вопрос был взят под контроль.

Также он сказал, что на телеканалах необходимо запретить рекламу энергетических напитков: «Вред, который энергетические напитки наносят здоровью детей, подростков, молодежи - медицинский факт. Весь мир бьет тревогу по этому поводу. К сожалению, на всех частных телеканалах Азербайджана идет реклама этих напитков. Поэтому необходимо внести изменение в закон «О рекламе».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.