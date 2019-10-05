Депутат: Президент Азербайджана озвучивает свою позицию с высоких трибун, а премьер Армении - в своем окружении (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в российском городе Сочи в очередной раз продемонстрировал решительную позицию в связи с Нагорным Карабахом и эта позиция вызвала резонанс во всем мире.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Напомнив слова Президента Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», Насиров отметил, что эта позиция Президента в очередной раз показала, что глава государства, Верховный главнокомандующий имеет принципиальную, решительную позицию в связи с вопросом урегулирования Нагорно-карабахского конфликта, а также объявляет эту позицию с высоких трибун.

««Валдай» является очень важным мозговым центром мира. На этом мероприятии, наряду с президентом России Владимиром Путиным, участвуют король Иордании, президент Казахстана, глава государства Филиппин, представители огромной политической элиты мира, эксперты, влиятельные журналисты. Но премьер-министр Армении выражает свои популистские, нелепые и необоснованные абсурдные заявления, нацеленные на внутреннюю аудиторию, в очень узком кругу и главным образом в окружении своих приближенных, которые рассчитаны на то, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию. Но его абсурдные мнения ни в каком случае не воспринимаются на высоких трибунах», - сказал он.

Депутат добавил, что противоречащую международному праву позицию Пашиняна отвергли на уровне руководства России также и в Международном дискуссионном клубе «Валдай».

“Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что позиция Пашиняна - «Нагорный Карабах — это Армения» звучит одинаково с позицией былого руководства Албании «Косово – это Албания», что неприемлемо. Все эти подходы еще раз показывают, что озвученное главой государства Азербайджана мнение вызывают международный резонанс, а премьер-министр Армении, для сохранения своей шаткой власти озвучивает ничтожные заявления, рассчитанные на внутреннюю аудиторию», - сказал Эльман Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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