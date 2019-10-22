Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о случившейся в Красноярском крае трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании главы государства.

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