Самед Сеидов: Саммит Движения неприсоединения стал страшным ударом для Армении-оккупанта

БАКУ/Trend/ - Успешное проведение в Азербайджане XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения принятие функций председательства в этой организации — самой крупной после ООН — являются историческим успехом Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) международных отношений и межпарламентских связей Самед Сеидов.

Он сообщил, что свыше 50 процентов населения земного шара живет в странах-членах Движения неприсоединения.

«Поэтому, председательство Азербайджана в этой организации в течение следующих трех лет имеет огромное значение. Во-первых, поручение Азербайджану председательства в такой крупной организации - показатель авторитета нашей страны на международной арене, а также роста доверия к ней. С другой стороны поддержка государствами, входящими в организацию, территориальной целостности, неприкосновенности границ Азербайджана, акцентирование ими необходимости возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои исторические земли, подтверждение растущего в мире авторитета Азербайджана само по себе является историческим фактом и большим успехом Азербайджана», - сказал Сеидов.

Председатель комитета подчеркнул, что итоговые документы Саммита можно считать серьезным дипломатическим успехом Азербайджана.

«В этих документах все страны-члены Движения однозначно поддержали территориальную целостность Азербайджана и разрешение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Главы государств и правительств выразили сожаление по поводу того, что несмотря на резолюции Совета безопасности ООН, конфликт все еще не урегулирован. Они вновь поддержали принцип неприменения силы, отраженный в Уставе ООН, и призвали стороны к урегулированию конфликта путем переговоров в рамках суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана», - подчеркнул Самед Сеидов.

Депутат отметил, что успешное проведение саммита в Азербайджане, также, является страшным ударом для Армении-оккупанта.

«Получается, что Азербайджан в очередной раз разоблачил захватническую политику Армении с международной трибуны. Потому, что, фактически, все страны-члены Движения неприсоединения признали Армению оккупантом», - сообщил Сеидов.

Депутат добавил, что доказательства, приведенные Президентом Ильхамом Алиевым на этом саммите, а также за последние полтора месяца на форуме клуба «Валдай», затем в Ашгабаде на саммите государств стран-членов СНГ, и далее на седьмом саммите Тюркского совета в Баку, в целом, работа главы государства на мировой арене, подняли международные отношения и внешнюю политику Азербайджана на совершенно новый уровень.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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