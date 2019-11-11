Транспортные проекты начинают играть ключевую роль в развитии обновляющейся экономической модели - депутат

11 ноября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транспортные проекты начинают играть ключевую роль в развитии обновляющейся экономической модели.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов.

По его словам, международные транспортные проекты служат укреплению сотрудничества между странами и народами. Наряду с созданием новых возможностей в транспортной сфере, инициатива «Один пояс, один путь» поощряет торговлю, туризм, контакты между народами и служит установлению стабильности, безопасности и мира на евразийском пространстве.

"Растущая роль Китая в системе международных отношений, проявляется в реализации амбициозных экономических проектов с выходом в новые регионы. Проект «Один пояс, один путь», нацеленный на восстановление исторического Шелкового пути, обеспечивая выход китайской продукции к западным рынкам в нескольких направлениях, служит усилению доминирования официального Китая в мировой экономике. Ввиду того, что маршрут проекта проходит через Центральную Азию и Южный Кавказ, естественно, невозможно не учитывать очевидную роль Азербайджана в рамках «Одного пояса, одного пути»», - сказал Мамедов.

Он добавил, что инициатива стратегии «Один пояс, один путь», выдвинутая крупнейшим экспортером и вторым импортером в мире – Китаем для большего углубления своих торгово-экономических связей, открывает новые возможности сотрудничества и для Азербайджана.

"Азербайджан стал одной из первых стран, которая правильно оценила возможности, созданные этой инициативой Китая для сотрудничества, совместного развития, а также поддержала стратегию. Во время визита в Китай Президента Азербайджана Ильхама Алиева в декабре 2015 года был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания экономического пояса «Шелковый путь», являющегося составной частью стратегии «Один пояс, один путь»», - сказал Ильхам Мамедов.

По его словам, официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли на различных встречах и международных мероприятиях, что Азербайджан не ограничиваясь только политической поддержкой этой инициативы, готов внести действенный вклад в ее реализацию за счет своего экономического потенциала и транспортно-транзитных возможностей.

Отметим, что грузовой поезд China Railway Express, следующий из Китая в Европу по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, миновав Стамбул, следует в направлении Европы через тоннель Мармарай.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Транспортная инфраструктура и стабильность в Азербайджане способствовали повышению его значимости в рамках проекта "Один пояс - один путь"
Политика 13:27
Азербайджан становится ключевой частью транспортного коридора "Восток-Запад"
Политика 13:08
"Круглый стол", организованный партией "Мусават", был составной частью политического шоу
Политика 12:12
Роль Азербайджана в проекте "Один пояс - один путь" уже начинает проявлять себя - депутат
Политика 9 ноября 16:50
Депутат: Последняя резолюция ООН - вклад против возвышения пропаганды фашизма в Армении на уровень государственной политики
Политика 8 ноября 14:32
Депутат: Оппозиция не делает ничего, кроме выдачи справок для получения статуса политического беженца отъезжающим за рубеж
Политика 7 ноября 17:35
Лента новостей
Лавров: Сопредседатели МГ ОБСЕ стараются, чтобы компромисс по карабахскому урегулированию отражал реальный баланс интересов
Нагорно-карабахский конфликт 14:52
Олег Кузнецов: Армения все более превращается в страну абсурда
Политика 14:52
Али Керимли никак не успокоится - голоса со свалки истории - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:51
Шухрат Барлас: В Ереване ставят памятники нацистам и сеют лживую пропаганду о мире
Политика 14:36
Аналитики дали прогноз падения цен на золото
Финансы 14:18
Лавров: Россия будет и дальше оказывать самое активное посредническое содействие по карабахскому урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт 14:12
Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
Культура 14:10
Турция продолжает доставлять гуманитарную помощь на север Сирии
Турция 14:09
В Омане заявили, что ОПЕК+ может сохранить квоты по сокращению добычи
Энергетика 13:56