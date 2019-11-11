Олег Кузнецов: Армения все более превращается в страну абсурда

11 ноября 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Армения все более превращается в страну абсурда, заявил Trend российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя выставку, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Ереване.

"Вчера в Ереване была открыта выставка, представленная по линии МИД России, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Ереване, что в средствах массовой информации России и Армении представляется как совместная подготовка двух стран к празднованию этого юбилея в рамках СНГ. Но при этом в центре Еревана стоит памятник нацистскому коллаборационисту и преступнику Гарегину Нжде, его именем названы площадь, улица, станция метро и путепровод. В итоге складывается сюрреалистическая картина, когда одной рукой пропагандируют победу над нацизмом, а другой - героизируют нацизм. Типичный пример раздвоения сознания, свойственный клинической картине шизофрении, которой страдают власти Армении. Это их двуличие в деле прославления армянских коллаборационистов на службе Третьего рейха уже давно является нормой, возведенной в ранг национальной политики. На мой взгляд, необходимо требовать от официального Еревана безоговорочного сноса в Армении всех памятников нацистскому приспешнику Нжде, тем более, что их в этой стране целых три, и переименования иных объектов , которые сегодня носят имена нацистских приспешников Нжде и Дро. А открытие в Ереване выставки в честь 75-летия Победы над нацизмом, по сути, создает ширму для проводимой в этой стране государственной политики героизации нацизма", - сказал Кузнецов.

Российский политолог отметил, что выставка поработает полгода, закроется и уедет, а памятники Нжде, как стояли, так и будут стоять.

(Автор Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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