Иностранцы смогут получать разрешение на работу в Азербайджане еще быстрей

20 ноября 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сроки выдачи разрешения на работу иностранцам и лицам без гражданства в Азербайджане изменены, в соответствии с изменением государственной пошлины. Теперь это разрешение можно будет получить за 10 рабочих дней.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим сделаны поправки в «Административный регламент приема обращения и документов по получению разрешения на работу для оплачиваемой трудовой деятельности иностранца и лица без гражданства на территории Азербайджана» Коллегии Государственной миграционной службы.

Согласно изменениям, электронные услуги будут оказываться не за 23 рабочих дня, а срок будет меняться в зависимости от оплаченной государственной пошлины, согласно закону «О государственной пошлине».

Согласно прежнему регламенту, госпошлина по получению разрешения на работу для оплачиваемой трудовой деятельности иностранца и лица без гражданства на территории Азербайджана до трех месяцев была установлена в размере 350, до шести месяцев – 600, до одного года – 1000 манатов.

Согласно новому регламенту, в зависимости от размера оплаченной госпошлины, услуги будут оказываться за разные сроки. Таким образом, чтобы по истечению 10 рабочих дней получить разрешение на работу до трех месяцев необходимо будет оплатить госпошлину в размере 700, до шести месяцев – 900, до одного года – 1400 манатов. А чтобы получить указанное разрешение по истечению 15 рабочих дней необходимо заплатить госпошлину в размерах 500, 700 и 1200 манатов соответственно.

Новое решение вступило в силу 16 ноября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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