Исфандияр Вахабзаде, примкнувший к Али Инсанову, превратил гостевой дом Азербайджана в Молдове в гнездо для любовных утех

25 ноября 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Я был шокирован, узнав в 2017 году во время визита в Кишинев, что выкидывал Исфандияр Вахабзаде в бытность послом в Молдове. Теперь он присоединившись к Али Инсанову, который предал свои идеи, своего лидера, команду, стал членом т.н. "Партии справедливости".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналист Эльшад Мамедли.

По его словам, Исфандияра не арестовали только из-за уважения к его отцу Бахтияру Вахабзаде. Достаточно одного того, что за счет государственного бюджета он превратил гостевой дом Азербайджана в Молдове личное гнездо для любовных утех и развлечений, построил там бассейн, сауну.

«Теперь он уперся, сетуя, что его не назначают на должность, чтобы опять под предлогом «дипломатических расходов» разворовывать государственный бюджет», - добавил Мамедли.

Отметим, что Али Инсанов, некогда арестованный по обвинению в серьезной коррупции, 24 ноября провел собрание с единомышленниками и обсудил с ними организационный комитет т.н. «Партии справедливости», которую они желают создать. В составе членов организационного комитета также представлен Исфандияр Вахабзаде, который ранее работал на должности посла Азербайджана в Молдове.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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