Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила письмо депутатам Европарламента

14 декабря 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана направили письмо 751 депутату Европейского парламента.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общину, в письме выражается уверенность в том, что депутаты Европарламента продемонстрируют справедливую позицию и примут категорические решения в направлении восстановления и защиты прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, их возвращения в родные дома.

"Вы, депутаты Европейского парламента приступили к исполнению этой высокой миссии в то время, как дело защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев в мире отошло на задний план. К сожалению, мы становимся очевидцами того, как многие достижения в сфере прав человека насильственными действиями сводятся к нулю. Мы намерены стать свидетелями вашей непоколебимой воли в направлении защиты прав вынужденных переселенцев Азербайджана, которые в эту тяжелую годину страдают от агрессии Армении. Мы – люди, подвергшиеся этнической чистке и насильно изгнанные из нашего родного края - Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов», - говорится в письме.

В документе также отмечается, что права человека универсальны, и недопустимо их применение в отношении азербайджанской общины Нагорного Карабаха в избирательном порядке.

"Мы вправе вернуться на свою Родину, владеть имуществом, которого были лишены, достойно жить на земле прадедов, не страшась гибели и этнических чисток. Мы открыто заявляем, что намерены жить в мире с армянской общиной Нагорного Карабаха в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана. С этой точки зрения мы уверены, что прямой диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха послужит созданию возможностей для будущего мира и процветания. Это, также станет вкладом в справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и принципов», - сообщается в письме.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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