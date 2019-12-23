Мевлют Чавушоглу: Мы еще больше укрепим всестороннее сотрудничество в братским Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Мы еще больше укрепим сотрудничество с братским Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей официальной странице в Facebook написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В Тбилиси мы с министром иностранных дел Азербайджана моим дорогим братом Эльмаром Мамедъяровым обсудили отношения между двумя странами, которые во всех областях совершенны ", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что в Тбилиси прошла 8-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.