МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с опасной ситуацией в Китае

24 января 2020 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с ситуацией в Китае, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Гражданам Азербайджана, собирающимся ехать в Китай, рекомендуется быть осторожными, соблюдать требования ВОЗ и учитывать ситуацию в стране.

Гражданам Азербайджана, постоянно, временно проживающим или находящимся в Китае с визитом, рекомендуется соблюдать правила, объявленные в стране, и в связи с любой возникшей проблемой обращаться в соответствующие структуры здравоохранения Китая и посольство Азербайджана в Пекине.

Адреса всех посольств и консульств Азербайджана за рубежом размещены на www.mfa.gov.az.

Гражданам Азербайджана, постоянно, временно проживающим или находящимся с визитом за рубежом рекомендуется связываться с посольствами и консульствами, и вставать на консульский учет для оказания им необходимой помощи в чрезвычайных и других опасных ситуациях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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