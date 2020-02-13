Президент Ильхам Алиев утвердил два документа, подписанные с Европейским банком реконструкции и развития

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ "Об утверждении Соглашения по сотрудничеству между Правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития в связи со Счетом сотрудничества Азербайджан - ЕБРР".

Согласно указу, утверждается Соглашение по сотрудничеству между Правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития, подписанное в Лондоне 22 ноября 2019 года в связи со Счетом сотрудничества Азербайджан - ЕБРР.

После вступления в силу Соглашения по сотрудничеству министерство экономики Азербайджана обеспечит осуществление его пунктов.

Министерству иностранных дел поручено направить Европейскому банку реконструкции и развития уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения о сотрудничестве внутригосударственных процедур.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития о пожертвовании в связи с участием Азербайджана в региональном Фонде восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде"

Согласно указу, утверждается Соглашение между Правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития о пожертвовании в связи с участием Азербайджана в региональном Фонде восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде, подписанное в Лондоне 22 ноября 2019 года.

После вступления в силу Соглашения министерство экономики Азербайджана обеспечит осуществление его пунктов.

Министерству иностранных дел поручено направить Европейскому банку реконструкции и развития уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.