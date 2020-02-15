Президент Ильхам Алиев поздравил литовского коллегу

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Литовской Республики Гитанаса Науседе.

"От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный литовский народ с национальным праздником Литовской Республики.

Нынешний уровень азербайджано-литовских дружественных отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что взаимовыгодное расширение данных отношений во всех сферах и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу – мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.