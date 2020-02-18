ЦИК Азербайджана рассматривает обращения в связи с парламентскими выборами

БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание в связи с результатами парламентских выборов.

Как сообщает во вторник Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что в ходе заседания будут рассмотрены обращения в связи с результатами парламентских выборов.

В ходе заседания было рассмотрено обращение кандидата Гусейнова Зейгама Гусейн оглу из 56-го Хачмазского сельского округа.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что обращение Гусейнова было направлено в Окружную избирательную комиссию. В своем обращении кандидат поставил под сомнение итоги голосования на избирательном участке № 7. Мухтарова сообщила, что ЦИК рассмотрел обращение и вынес соответствующее решение.

"Гусейнов утверждал, что имел большое влияние на избирательном участке № 7, и должен был получить больше голосов. Однако он не смог привести весомых аргументов, подтверждающих его слова. ОИК провел расследование и установил, что в день выборов не был зарегистрирован какой-либо факт, могущий сказаться на волеизъявлении избирателей. Поэтому обращение Гусейнов было посчитано необоснованным, и отклонено", - сказала Мухтарова.

На заседании также была рассмотрена жалоба Азиза Ганбарова, зарегистрированного кандидатом от 123-го Кельбаджарского округа.

На собрании член ЦИК Тофиг Гасанов отметил, что в своем обращении жалобщик утверждает, что в урны было брошено сразу много избирательных бюллетеней, избиратели голосовали по нескольку раз и т.д.: «Обращение жалобщика было рассмотрено, но случаи, на которые он указывал установлены не были. Нарушения были выявлено лишь на 16-м избирательном участке, и потому есть основания считать результаты этого участка недействительными».