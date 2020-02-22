Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2)

Политика 22 февраля 2020 02:01 (UTC+04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:02)

БАКУ /Trend/ - 21 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем.

Перед встречей, проведенной в главном офисе ФАО в Риме, Лейла Алиева поздравила Цюй Дюнъюя с назначением на новую должность и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе беседы были обсуждены перспективы устойчивого развития сельского хозяйства в Азербайджане, усилия ФАО в этом направлении, а также вопросы экологического просвещения, здорового и ответственного потребления продовольствия и двустороннего сотрудничества по развитию сельской местности.

Лейла Алиева высоко оценила реализуемые ФАО в Азербайджане важные проекты в области сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства и выразила признательность за вклад в развитие данных отраслей в нашей стране.

Цюй Дунъюй в свою очередь отметил важную роль Азербайджана, как лидирующего государства региона, в осуществлении Целей устойчивого развития ООН.

На встрече также были обсуждены состояние исполнения глобальной цели "Нулевой голод", вопросы качества и нехватки питьевой воды, был проведен обмен мнениями о возможном партнерстве по ликвидации голода и обеспечению продовольственной безопасности в мире.

В завершение встречи Лейла Алиева пригласила генерального директора ФАО Цюй Дунъюя посетить с визитом Азербайджан.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В 2019 году Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном
В 2019 году Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном
Туркменистан обсудил с МОТ вопросы регулирования трудовых отношений
Туркменистан обсудил с МОТ вопросы регулирования трудовых отношений
Текстильная отрасль Туркменистана нацелена на цифровые технологии
Текстильная отрасль Туркменистана нацелена на цифровые технологии
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Началось сотрудничество между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности Политика 02:26
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек США 02:25
Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача - диверсификация торговых связей между Азербайджаном и Италией Политика 02:18
В Израиле почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Общество 02:12
Трамп назвал сумасшедшими демократов, утверждающих, что Путин хочет его переизбрания США 02:01
Бразилия ведет переговоры об открытии завода Tesla Другие страны 01:46
Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей Другие страны 01:25
Макрон заявил, что конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом Европа 01:06
В Иране завершились парламентские выборы Политика 00:47
Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список Политика 00:23
Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету Европа 21 февраля 23:49
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 В мире 21 февраля 23:36
США не приняли решение о временном размещении Patriot в Турции США 21 февраля 23:26
Президент Южного Судана распустил правительство страны Другие страны 21 февраля 23:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Центра азербайджанской культуры в Риме (ФОТО) Политика 21 февраля 23:02
В Японии разрабатывают реагент, выявляющий коронавирус за 50 минут Другие страны 21 февраля 23:01
Зариф и Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане Политика 21 февраля 22:24
Избирательные комиссии, допустившие правонарушения, будут распущены - ЦИК Азербайджана Политика 21 февраля 22:16
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО (ФОТО) Политика 21 февраля 22:02
Канада эвакуировала 129 своих граждан с лайнера Diamond Princess Другие страны 21 февраля 21:25
Эрдоган и Путин обсудили Идлиб Турция 21 февраля 21:05
ЦИК Азербайджана аннулировала итоги голосования еще на одном участке Политика 21 февраля 20:55
В Баку пройдет выставка Fintech Summit 2020 Финансы 21 февраля 20:54
Студенты Бакинского инженерного университета получили Smart Student Card Финансы 21 февраля 20:54
ЦИК аннулировал итоги голосования по четырем участкам 22-го Насиминского второго округа Политика 21 февраля 20:37
На итальянских M-346 в Азербайджане смогут готовить пилотов истребителей пятого поколения Политика 21 февраля 20:26
Айгюн Кязымова представила совместную работу со стилистом Аллы Пугачевой (ВИДЕО) Звёздный мир 21 февраля 20:13
Мирсалам Гамбаров: В некоторых проектах скрывается наличие зеленых насаждений Общество 21 февраля 20:03
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром города Рим (ФОТО) Политика 21 февраля 19:57
Бакинская фондовая биржа развместила краткосрочные ноты ЦБА Финансы 21 февраля 19:48
Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 21 февраля 19:29
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов Бизнес 21 февраля 19:09
Ностальгическая любовь Сталина в Баку Культура 21 февраля 19:02
ЦИК Азербайджана объявил результаты выборов недействительными еще по одному участку Политика 21 февраля 18:59
Азербайджанская компания о планах по экспорту плетеной мебели Бизнес 21 февраля 18:56
Аннулированы итоги голосования еще по четырем избирательным участкам Азербайджана Политика 21 февраля 18:51
Генсек ШОС поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 21 февраля 18:39
Алкогольное предприятие Азербайджана определилось со сроками открытия новой линейки вин Экономика 21 февраля 18:38
Определено место строительства крупного жилого комплекса в одном из городов Азербайджана Строительство 21 февраля 18:33
В Риме состоялась официальная церемония проводов Президента Ильхама Алиева (ФОТО) Политика 21 февраля 18:31
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко с триумфом выступили в Вене (ВИДЕО, ФОТО) Культура 21 февраля 18:30
"Битва" азербайджанца взяла две награды фестиваля имени Вячеслава Тихонова Культура 21 февраля 18:22
SOCAR о выплатах в бюджет и ГФСЗ по итогам 2019 года Энергетика 21 февраля 18:19
Граждане Азербайджана могут проверить в Институте пищевой безопасности любые продукты питания (ФОТО) Общество 21 февраля 18:18
Прогноз погоды на выходные в Азербайджане Общество 21 февраля 18:16
Тбилиси занял первое место в рейтинге европейских городов будущего Грузия 21 февраля 18:11
СГБ Азербайджана распространила информацию в связи со спецоперацией в Нефтчале (ВИДЕО) Политика 21 февраля 18:09
Товарооборот Грузии с Израилем сократился Бизнес 21 февраля 18:08
Агентство по развитию МСБ Азербайджана стало членом Международной сети INSME Бизнес 21 февраля 18:07
Внешняя политика официального Баку направлена на укрепление позиций Азербайджана в Европе - политолог Политика 21 февраля 18:04
ВС Турции не покинут сирийский Идлиб – Эрдоган В мире 21 февраля 17:46
Азербайджанская компания о ходе реализации стройпроекта в Сумгайыте Строительство 21 февраля 17:46
В Испании начались протесты фермеров с участием более 700 тракторов Европа 21 февраля 17:45
Повышение доверия к страхованию - залог успешного развития страхового сектора страны Экономика 21 февраля 17:44
В Сингапуре число выздоровевших превысило половину от всех инфицированных коронавирусом Другие страны 21 февраля 17:41
В Казахстане выделят финансирование на развитие сельского хозяйства Бизнес 21 февраля 17:41
Казахстанские производители автотранспорта расширят географию экспорта Транспорт 21 февраля 17:40
Близится к завершению разработка Генплана Баку Общество 21 февраля 17:39
Azercell объявил итоги года трансформации (ФОТО) Общество 21 февраля 17:39
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов еще на двух участках Политика 21 февраля 17:32
Эльман Мамедов: Совместная декларация Азербайджана и Италии – новый значимый этап двусторонних отношений Политика 21 февраля 17:30
Граждане Казахстана покинули лайнер Diamond Princess, где распространился коронавирус Казахстан 21 февраля 17:24
Британка призналась в планировании теракта в лондонском соборе Европа 21 февраля 17:22
С этого года в Азербайджане будет вестись электронный прием в I класс Общество 21 февраля 17:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме (ФОТО) Политика 21 февраля 17:17
Грэг Вайнер: Азербайджан входит в число государств, которым доверяет Европейский Союз Политика 21 февраля 17:17
Молочная продукция Азербайджана стала более востребованной за рубежом – Ассоциация Бизнес 21 февраля 17:06
SOCAR о работах на перспективной структуре Энергетика 21 февраля 17:01
В 2019 году Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном Турция 21 февраля 17:01
В районе Азербайджана откроется малое предприятие бизнеса Бизнес 21 февраля 16:57
В Японии еще девять человек заразились коронавирусом Другие страны 21 февраля 16:52
Создание визуальной информационной базы в Азербайджане позитивно скажется на охране зеленых насаждений Общество 21 февраля 16:43
Грузия обнародовала основные импортируемые товары из Китая Бизнес 21 февраля 16:42
Одним февральским вечером в Баку, когда играет музыка шансона (ВИДЕО,ФОТО) Звёздный мир 21 февраля 16:33
Началось заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами Политика 21 февраля 16:30
Джульетто Кьеза: Визит Президента Азербайджана в Италию – знаковое событие для Баку и Рима Политика 21 февраля 16:17
В Азербайджане создается электронная база данных по контролю зеленых насаждений Общество 21 февраля 16:13
Премьер Польши: Переговоры ЕС о бюджете зашли в тупик Европа 21 февраля 16:12
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на закупку ножей для экструдера Тендеры 21 февраля 16:08
Салех Мамедов: За пять лет в Азербайджане проложено свыше шести тысяч километров автодорог (ФОТО) Экономика 21 февраля 16:06
Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ для Беларуси "в районе до $90" Европа 21 февраля 16:05
Названа дата ввода в эксплуатацию платной дороги в Азербайджане Строительство 21 февраля 15:56
Борьба за богатую невесту между украинцем и азербайджанцем Культура 21 февраля 15:49
Обзор грузинского экспорта в Китай в январе 2020 года Бизнес 21 февраля 15:44
В Узбекистане создадут Центр цитрусовых культур Бизнес 21 февраля 15:42
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО/ВИДЕО) Путешествия 21 февраля 15:40
США намерены подписать соглашение с движением "Талибан" Другие страны 21 февраля 15:39
Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess Другие страны 21 февраля 15:31
Ж/д оператор Казахстана закупит стройматериалы путем тендера Тендеры 21 февраля 15:31
В Иране еще два человека погибли от коронавируса Общество 21 февраля 15:30
Туркменистан обсудил с МОТ вопросы регулирования трудовых отношений Бизнес 21 февраля 15:30
Тахир Миркишили: Визит Президента Ильхама Алиева в Италию показал, что Азербайджан расширяет сферу влияния в регионе Политика 21 февраля 15:22
Успешный визит Президента Ильхама Алиева в Италию заложил основу нового этапа двусторонних отношений - Депутат Политика 21 февраля 15:17
EOC приветствует готовность Грузии принять зимние юношеские Олимпийские игры 2025 года Бизнес 21 февраля 15:13
Президент Италии: Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий Политика 21 февраля 15:10
Участок автотрассы Баку-Сумгайыт будет сдан к концу мая - агентство Транспорт 21 февраля 15:03
Азербайджан увеличит в 2020 году экспорт упаковочных материалов Бизнес 21 февраля 15:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан тесно сотрудничает с Италией в осуществлении одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы - Южного газового коридора Политика 21 февраля 15:01
Текстильная отрасль Туркменистана нацелена на цифровые технологии Бизнес 21 февраля 14:53
В Узбекистане будут расширять внутренний рынок стройматериалов Строительство 21 февраля 14:51
Все новости