ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с итогами парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 68-м Джалилабадским сельским избирательным округом.
Как сообщает в субботу Trend, в обращении говорилось о допущенных на некоторых избирательных участках правонарушениях.
Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что в ходе расследования на упоминавшихся в обращении участках не было выявлено никаких нарушений. В связи с этим он предложил оставить решение окружной избирательной комиссии (ОИК) в силе. Предложение было принято большинством голосов.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
Лента новостей
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 30-му Сураханскому округу
ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автодорог
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с государственным секретарем Святого Престола
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с Папой Римским Франциском
Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение
Заместитель генерального директора Trend Севиль Микаилова о знаковом визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию (ВИДЕО)
Установка пластиковых коробок для счетчиков снизит число вмешательств в их работу - газовый оператор Азербайджана (ВИДЕО)
Граждане Ирана в Азербайджане не обращались с подозрением на коронавирус в Клинический медцентр - главврач
Азербайджан является крупным игроком не только для Италии, но и для ЕС в целом - голландский эксперт