Хикмет Гаджиев: Ходжалинский геноцид - преступление против человечности (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид - преступление против человечности.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на мероприятии «Призыв женщин-беженок к справедливости: обеспечение их нужд в повестке вопросов мира и безопасности», сообщает в понедельник Trend.

Гаджиев подчеркнул, что в результате агрессии Армении против Азербайджана оккупирована одна пятая азербайджанской территории, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, более 20 тысяч соотечественников погибли в ходе военных операций: «Сегодняшнее мероприятие проходит в дни очередной годовщины Ходжалинского геноцида. Четыре резолюции Совета безопасности ООН осуждают армянскую оккупацию, в них отражена поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ. В этих резолюциях также отражены гуманитарные аспекты, с которыми столкнулся Азербайджан. В резолюциях требуется вывод армянских войск с азербайджанских территорий. Они остаются в силе до тех пор, пока не будут выполнены».

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что представительницы азербайджанской общины Нагорного Карабаха играют важную роль в донесении до мира справедливого голоса Азербайджана: «Азербайджан - сторонник урегулирования конфликта в соответствии с международным правом, в рамках своей территориальной целостности».

Гаджиев напомнил, что во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков: «Во время событий в Ходжалы 1275 человек были взяты в плен, 787 - стали калеками, 150 человек пропали без вести. Свыше 16 стран мира признали Ходжалинскую трагедию как геноцид. СБ ООН принял четыре резолюции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, в которых резко осуждается применение Арменией силы против Азербайджана, подчеркивается недопустимость присвоения земель путем военной агрессии, еще раз подтверждены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ. В этих резолюциях также закреплены гуманитарные аспекты и факторы гуманитарной катастрофы, с которой столкнулся Азербайджан. Самый важный момент в этих документах связан с требованием безоговорочного и полного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. Азербайджан осуществляет все необходимые меры по обеспечению прав беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе женщин, в их интеграции и укреплении их роли в обществе. Также, с учетом обязательств, взятых на международном уровне, в частности, в связи с выполнением резолюции СБ ООН №1325, подготовлен проект Национального плана действий на 2020-2023 гг. В этом контексте хотелось бы отметить особую роль соответствующих государственных органов, в частности, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей. С привлечением к данному процессу представителей гражданского общества и активных в этой сфере НПО разработан проект Национального плана действий, и в настоящее время с участием государственных структур проводятся меры по завершению работы в данном направлении".

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)