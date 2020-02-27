Президент Ильхам Алиев: Будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ

БАКУ /Trend/ - Будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронессой Эммой Николсон.

"Благодарю за очень интересные памятные подарки. Выражаю признательность за то, что Вы вместе с нами участвуете в регулярно проводимом министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Ваше личное участие очень важно. Это демонстрирует постоянную поддержку правительством Великобритании реализации этого проекта. Это также свидетельствует о многолетнем партнерстве между нашими странами. Хотел бы сообщить, что со времени нашей последней встречи в реализации проекта достигнут существенный прогресс. Мы довели ТАР до турецко-греческой границы", - сказал глава государства.

По его словам, это был важный этап в реализации Южного газового коридора.

"Думаю и надеюсь, что когда мы встретимся в Баку в очередной раз – в феврале следующего года, то сообщим о завершении проекта и наметим дальнейшие шаги. Потому что, думаю, завершение строительства, конечно, станет важной вехой, но в то же время откроет новые возможности. Я также хочу поблагодарить за ваш личный вклад. Также рад, что часть крупных компаний нефтегазового сектора вступают в очень важный этап сотрудничества с предприятиями малого и среднего предпринимательства. А это - приоритет для нашего правительства, так как мы хотим обеспечить устойчивое развитие для Азербайджана, и будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ. Поэтому нефтегазовый сектор будет единственным сектором, который поддержит наши реформы необходимыми ресурсами, и мы продолжим направлять эти ресурсы в человеческий капитал, а также поддерживать частный сектор. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.