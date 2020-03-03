В ходе учений азербайджанской армии проведена передислокация боевой авиации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану широкомасштабных командно-штабных учений, проведена передислокация боевой авиации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Приведенные в состояние боевой готовности самолеты и вертолеты выдвинуты на резервные аэродромы и завершено развертывание средств ПВО на территории.

Напомним, что в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начались широкомасштабные командно-штабные учения.

Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова осуществляется на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.



На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

Учения продлятся до 6 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)