Министр обороны Закир Гасанов встретился с военнослужащими на передовой (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках широкомасштабных командно-штабных учений министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили в прифронтовой зоне передовые подразделения одной из воинских частей, которая отмечает годовщину создания, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министр обороны, проверив уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и дал соответствующие указания.

В завершение военнослужащим, несущим боевое дежурство на передней линии, были вручены ценные подарки и с ними была проведена беседа за чайным столом.

Отметим, что в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начались широкомасштабные командно-штабные учения.

Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова осуществляется на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.

На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

Учения продлятся до 6 марта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)